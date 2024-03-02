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ارتفاع شهداء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب رفح إلى 11

3/2/2024 9:09:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رفح /PNN/ ارتفع عدد شهداء
قصف الاحتلال خيمة للنازحين مقابل المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح،
ظهر اليوم السبت، إلى
11 شهيدا.

وأفاد شهود عيان، أن 11 مواطنا
استشهدوا،
بينهم أطفال، والمسعف
عبد الفتاح أبو مرعي، وهو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي، جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين، فيما أصيب 50 آخرون
بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 30320 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 71533 إصابة.

هذا وقد ارتكب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 92 مواطنا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

MENAFN02032024000205011050ID1107925748

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