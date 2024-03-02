ارتفاع شهداء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب رفح إلى 11

(MENAFN
- Palestine News Network )
رفح /PNN/ ارتفع عدد شهداء
قصف الاحتلال خيمة للنازحين مقابل المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح،
ظهر اليوم السبت، إلى
11 شهيدا.
وأفاد شهود عيان، أن 11 مواطنا
استشهدوا،
بينهم أطفال، والمسعف
عبد الفتاح أبو مرعي، وهو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي، جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين، فيما أصيب 50 آخرون
بجروح مختلفة.
وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 30320 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 71533 إصابة.
هذا وقد ارتكب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 92 مواطنا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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