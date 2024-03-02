اختتام المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب

اختتام المرحلة الأولى من مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب
التاريخ
3/2/2024 9:08:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم السبت المرحلة الأولى من أعمال مشروع تعزيز القيادات السياسية للمرأة والشباب الذي أطلقته جمعية سحم الخيرية بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ضمن المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية .
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