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3 مباريات في دوري المحترفين السبت

3/2/2024 8:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام السبت 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
ويستقبل مغير السرحان نظيره معان عند الخامسة عصر السبت على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يحل شباب العقبة ضيفاً على الأهلي على ملعب البترا.
فيما يواجه الحسين ضيفه السلط عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، متقدماً عن الوحدات والفيصلي 27، يليهما الرمثا 19، ثم شباب الأردن 16، شباب العقبة 15، معان 14، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي وسحاب والجليل 9.

ملاعب

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