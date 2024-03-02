هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل المخا باليمن

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل المخا باليمن
التاريخ
3/2/2024 8:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن هجوما بصاروخ باليستي استهدف سفينة على بعد 15 ميلا بحريا غرب المخا باليمن.
وأكدت الهيئة أن الطاقم قاد السفينة إلى المرساة وتم إجلاؤه من قبل السلطات العسكرية.
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