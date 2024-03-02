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هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل المخا باليمن

3/2/2024 8:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن هجوما بصاروخ باليستي استهدف سفينة على بعد 15 ميلا بحريا غرب المخا باليمن.


وأكدت الهيئة أن الطاقم قاد السفينة إلى المرساة وتم إجلاؤه من قبل السلطات العسكرية.

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