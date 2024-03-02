تعرف على حكام مباريات يوم السبت من دوري المحترفين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ملاعب -تقام السبت 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.ويستقبل مغير السرحان نظيره معان عند الخامسة عصر السبت على ستاد الأمير محمد، ويقود المباراة محمد عرفة، والحكام المساعدين أيمن عبيدات، مراد الذيبة، ومحمد مفيد رابعا.وبذات التوقيت يحل شباب العقبة ضيفاً على الأهلي على ملعب البترا، ويقود المباراة إبراهيم سمارة، والحكام المساعدين أحمد سمارة، فايز حسن، بكر هباهبة رابعا.



فيما يواجه الحسين ضيفه السلط عند السابعة والنصف على ستاد الحسن، ويقود المباراة أحمد يعقوب، الحكام المساعدين حمزة سعادة، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.



ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، متقدماً عن الوحدات والفيصلي 27، يليهما الرمثا 19، ثم شباب الأردن 16، شباب العقبة 15، معان 14، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي وسحاب والجليل 9.

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