غوارديولا يقدم نصيحته لبرشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقًا لتقارير من "راديو كتالونيا"، فقد طلب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رأي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول من يجب أن يكون خليفة تشافيفي إطار استعداداته للمرحلة الأخيرة من الموسم الجاري، ومع استمرار منافسته القوية على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يضع نادي برشلونة عينه أيضًا على ترتيبات الموسم المقبل.النادي الكتالوني، الذي يواجه فترة انتقالية هامة، يبحث حاليًا عن مدرب جديد ليخلف تشافي هيرنانديز، الذي من المقرر أن يغادر منصبه بنهاية الموسم الحالي.



تدور العديد من الأسماء في فلك الاختيارات المحتملة، بما في ذلك هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، وتوماس توخيل، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، اللذان يتمتعان بسجل حافل وخبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا. إلى جانبهما، يبرز اسم روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وكذلك لويس إنريكي وميكيل أرتيتا، اللذان يشغلان مناصب مرموقة مع باريس سان جيرمان وآرسنال على التوالي، مما يجعل مسألة التعاقد معهما أكثر تعقيدًا.



وفقًا لتقارير من "راديو كتالونيا"، فقد طلب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رأي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول من يجب أن يكون خليفة تشافي، حيث أشار جوارديولا إلى أن دي زيربي يعد الخيار المثالي للنادي الكتالوني.



التحدي الرئيسي الذي يواجه برشلونة في سعيه لتعيين دي زيربي يتمثل في شرط جزائي بقيمة 10 ملايين يورو موجود في عقد المدرب مع برايتون، مما يضع النادي الكتالوني أمام حتمية التفاوض لتخطي هذه العقبة المالية.

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