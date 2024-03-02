الرئيس الإيراني: على واشنطن الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "على الولايات المتحدة الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في غزة".



واضاف ان الاغتيال المتواصل للفلسطينيين والحصار المستمر لقطاع غزة يأتيان في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل.

وتابع "نحيي فصائل المقاومة الفلسطينية على صمودها في وجه الكيان الصهيوني".





واشار بأن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية، ويجب الرجوع إلى الفلسطينيين من أجل أي حل للقضية.

واكد انه يجب طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة، ووقف كل أشكال التعامل معها.