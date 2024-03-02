الرئيس الإيراني: على واشنطن الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "على الولايات المتحدة الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة الجماعية في غزة".
واضاف ان الاغتيال المتواصل للفلسطينيين والحصار المستمر لقطاع غزة يأتيان في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل.
وتابع "نحيي فصائل المقاومة الفلسطينية على صمودها في وجه الكيان الصهيوني".
واشار بأن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية، ويجب الرجوع إلى الفلسطينيين من أجل أي حل للقضية.
واكد انه يجب طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة، ووقف كل أشكال التعامل معها.
MENAFN02032024000208011052ID1107925708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.