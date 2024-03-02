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توتنهام يستضيف كريستال بالاس بالدوري الانجليزي

3/2/2024 8:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق توتنهام نظيره كريستال بالاس في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
ويسعي فريق توتنهام إلى تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس من أجل تصحيح المسار عقب الخسارة امام ولفرهامبتون في اخر مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي.
ويرغب توتنهام في العودة مجددا الى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المنتشي بفوزه على بيرنلي في الجولة الماضية، المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
ويعتبر الكوري هيونج مين سون العائد مؤخرًا للمشاركة مع توتنهام، هو أبرز اللاعبين والسلاح الذي يعتمد عليه الفريق في مباراة اليوم ، بينما لم تتأكد حتى الآن مشاركة بيدرو بورو أو أودوجي في خط دفاع توتنهام ضد كريستال بالاس، بعد عودتهما من الإصابة.
وخسر فريق توتنهام هوتسبير أمام وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ملاعب

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