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ريال مدريد في مواجهة قوية أمام فالنسيا الليلة

3/2/2024 8:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على منافسه فالنسيا الساعة 11 من مساء اليوم السبت، على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني موسم 2023- 2024.
ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق ست نقاط أمام جيرونا ملاحقه المباشر، فيما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.
وتعد مباراة فالنسيا هي الإعداد الأمثل أمام الريال لمباراة لايبزيج في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الملكي للعبور لدور الثمانية لاسيما وأنه فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.
ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن يكرر الفريق الأداء الذي قدمه في مباراة الدور الأول أمام فالنسيا عندما فاز 5-1، لكن يتعين عليه التعامل مع النقص العددي في صفوف الملكي بسبب الغيابات.
على الجانب الآخر، يخوض فالنسيا المباراة بحثاً عن الثأر من خسارته في الدور الأول وحصد نقاط من شانها أن تبقي على حظوظ الفريق في احتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ملاعب

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