الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية:
- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.
- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.
- على محور أفدييفكا تم صد ثماني هجمات وخسر العدو 160 جنديا ومدافع وأسلحة.
- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 270 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.
- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.
- أسقطت الدفاعات الروسية 5 صواريخ Storm Shadow بريطانية، و7 صواريخ HIMARS أمريكية.
- إسقاط 107 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.
RT
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