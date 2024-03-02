الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية:



- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.



- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.



- على محور أفدييفكا تم صد ثماني هجمات وخسر العدو 160 جنديا ومدافع وأسلحة.



- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 270 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.



- أسقطت الدفاعات الروسية 5 صواريخ Storm Shadow بريطانية، و7 صواريخ HIMARS أمريكية.



- إسقاط 107 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

RT