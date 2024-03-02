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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية

3/2/2024 8:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 935 عسكريا وإسقاط 107 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية:


- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.


- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.


- على محور أفدييفكا تم صد ثماني هجمات وخسر العدو 160 جنديا ومدافع وأسلحة.


- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 270 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.


- أسقطت الدفاعات الروسية 5 صواريخ Storm Shadow بريطانية، و7 صواريخ HIMARS أمريكية.


- إسقاط 107 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

RT

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