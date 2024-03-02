فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، إن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام أوكرانيا الأسلحة التي تزودها بها، لأنها لم تسلّم كييف أي أسلحة بعيدة المدى تطال أراضي روسيا.
وأضاف عبر قناة Yle: "زودت فنلندا أوكرانيا بالوسائل الضرورية الدفاعية لحماية الأراضي الأوكرانية. لم نزود كييف بأسلحة بعيدة المدى ولذا فلا نلمس أي ضرورة لفرض القيود على استخدام هذه الأسلحة".
وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي يوكا كوبرا بأن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام كييف الأسلحة الفنلندية في ضرب الأراضي الروسية.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الفدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية إن لم تكذّب هلسنكي الإذن الممنوح لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحة فنلندية.
RT
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