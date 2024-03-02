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فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

3/2/2024 8:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانن، إن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام أوكرانيا الأسلحة التي تزودها بها، لأنها لم تسلّم كييف أي أسلحة بعيدة المدى تطال أراضي روسيا.
وأضاف عبر قناة Yle: "زودت فنلندا أوكرانيا بالوسائل الضرورية الدفاعية لحماية الأراضي الأوكرانية. لم نزود كييف بأسلحة بعيدة المدى ولذا فلا نلمس أي ضرورة لفرض القيود على استخدام هذه الأسلحة".


وفي وقت سابق صرح رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي يوكا كوبرا بأن بلاده لم تفرض أي قيود على استخدام كييف الأسلحة الفنلندية في ضرب الأراضي الروسية.


من جهته أكد نائب رئيس مجلس الفدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية إن لم تكذّب هلسنكي الإذن الممنوح لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحة فنلندية.

RT

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