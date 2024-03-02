برلين تخشى أن تكون أحاديث عسكرية سرية أخرى قد اعترضت بعد التسجيل الذي نشرته روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت "شبيغل" إلى خشية وزارة الدفاع الألمانية تعرّض أحاديث سرية أخرى للتنصت بعد الكشف في روسيا عن حديث قادة عسكريين ألمان بحثوا "كيفية ضرب جسر القرم وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة".
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها: "تشعر وزارة الدفاع الألمانية بالقلق إزاء هذا الحادث، حيث ربما تم أيضا اعتراض أحاديث سرية أخرى بين قادة القوات الجوية والإدارات العسكرية الألمانية الأخرى".
وذكرت أن الحديث الذي كشفت عنه روسيا دار بين قادة القوات الجوية الألمانية عبر منصة WebEx "التي من السهل التنصت عليها".
ولفتت إلى أن أحد المشاركين في الحديث انضم إليه عبر المنصة المذكورة باستخدام هاتفه المحمول، حيث كان في سنغافورة، مشيرة إلى أن الكثير من المحادثات بين قادة الجيش تجرى عبر هذه المنصة.
من جهتها أكدت صحيفة Berliner Zeitung الألمانية صحة التسجيل، وكتبت: "لم يكن ذلك خبرا مزيفا ولا ذكاء اصطناعيا. لقد كان تسجيلا صوتيا مدته 40 دقيقة تقريبا من اجتماع بين جنرالات القوات الجوية، وحمل أعلى مستوى من الخطورة العسكرية والسياسية".
RT
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