برلين تخشى أن تكون أحاديث عسكرية سرية أخرى قد اعترضت بعد التسجيل الذي نشرته روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت "شبيغل" إلى خشية وزارة الدفاع الألمانية تعرّض أحاديث سرية أخرى للتنصت بعد الكشف في روسيا عن حديث قادة عسكريين ألمان بحثوا "كيفية ضرب جسر القرم وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة".ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها: "تشعر وزارة الدفاع الألمانية بالقلق إزاء هذا الحادث، حيث ربما تم أيضا اعتراض أحاديث سرية أخرى بين قادة القوات الجوية والإدارات العسكرية الألمانية الأخرى".



وذكرت أن الحديث الذي كشفت عنه روسيا دار بين قادة القوات الجوية الألمانية عبر منصة WebEx "التي من السهل التنصت عليها".



ولفتت إلى أن أحد المشاركين في الحديث انضم إليه عبر المنصة المذكورة باستخدام هاتفه المحمول، حيث كان في سنغافورة، مشيرة إلى أن الكثير من المحادثات بين قادة الجيش تجرى عبر هذه المنصة.



من جهتها أكدت صحيفة Berliner Zeitung الألمانية صحة التسجيل، وكتبت: "لم يكن ذلك خبرا مزيفا ولا ذكاء اصطناعيا. لقد كان تسجيلا صوتيا مدته 40 دقيقة تقريبا من اجتماع بين جنرالات القوات الجوية، وحمل أعلى مستوى من الخطورة العسكرية والسياسية".

RT