إصابة مستوطن بعملية طعن جنوبي الخليل

إصابة مستوطن بعملية طعن جنوبي الخليل
التاريخ
3/2/2024 8:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مستوطنا أصيب في عملية طعن يشتبه بتنفيذها في الظاهرية جنوبي الخليل بالضفة الغربية.
وأضافت الإذاعة أن الجيش يحقق في الحادث.
MENAFN02032024000208011052ID1107925701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.