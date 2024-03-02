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عاجل وزارة العدل: 14 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

3/2/2024 8:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 14166 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه تم فرض 21 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).
وبلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال الشهر الماضي 3.95 مليون ورقة، وذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

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