الدفاع المدني يخلي مصاباً سقط من أعلى شق صخري بمنطقة الديسة

(MENAFN
- Amman Net) أخلت كوادر الدفاع المدني مصاباً سقط من أعلى شق صخري بمنطقة الديسة في محافظة العقبة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغاً ورد امس لمجموعات الدفاع المدني في محافظة العقبة بتعرّض شخص ثلاثيني للسقوط من أعلى مقطع شق صخري في منطقة الديسة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم على الفور تحرك فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة للمكان، وتمكنت رغم وعورة التضاريس من الوصول للمصاب وإخلائه باستخدام المعدات اللازمة من ارتفاع يزيد على 25 مترا وأُسعف بعد ذلك إلى المستشفى وحالته العامة متوسطة.
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