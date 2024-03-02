مستعمرون يعتدون على المزارعين غرب سلفيت
التاريخ
3/2/2024 8:09:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN-اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على المزارعين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن مستعمرين اعتدوا على المواطن محمد يعقوب ريان، أثناء تواجده بالأرض في منطقة خلة حسان، ما أدى لإصابته برضوض، وحاولوا طعنه بأداة حادة، كما قاموا بإطلاق الرصاص الحي تجاه المزارعين الآخرين.
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