Saturday, 02 March 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون على المزارعين غرب سلفيت

3/2/2024 8:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN-اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على المزارعين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن مستعمرين اعتدوا على المواطن محمد يعقوب ريان، أثناء تواجده بالأرض في منطقة خلة حسان، ما أدى لإصابته برضوض، وحاولوا طعنه بأداة حادة، كما قاموا بإطلاق الرصاص الحي تجاه المزارعين الآخرين.

MENAFN02032024000205011050ID1107925697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث