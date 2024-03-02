مسيرة حاشدة في كفر كنا منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- شارك آلاف المواطنين من بلدة كفر كنا بالداخل المحتل، بمسيرة مركزية، ضد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وذلك بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة الإسرائيلية.

وشارك بالمسيرة التي انطلقت من ساحة النصب التذكاري، في كفر كنا، بالداخل الفلسطيني المحتل ، ظهر اليوم السبت، الآلاف من أبناء شعبنا، وجابت أحياء البلدة وصولا إلى الملعب البلدي.

وردد المشاركون هتافات ضد العدوان على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل".

وجاءت المظاهرة بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة الإسرائيلية، في حين كانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، دعت في بيان أصدرته أمس الجمعة، للمشاركة في المظاهرة المركزية، ضد العدوان على غزة.

وقالت المتابعة في بيانها، إن المظاهرة تدعو وقف العدوان الإجرامي ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد التجويع الرهيب، ولوقف الاجتياح لمدينة رفح، مع كلّ ما يمكن أن يترتب على ذلك من جرائم رهيبة وغير مسبوقة، لتشكل بذلك تصعيدا لحرب الإبادة التي تقوم إسرائيل بشنّها بقيادة حكومتها الفاشية في غزة.