مسيرة حاشدة في كفر كنا منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- شارك آلاف المواطنين من بلدة كفر كنا بالداخل المحتل، بمسيرة مركزية، ضد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وذلك بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة الإسرائيلية.
وشارك بالمسيرة التي انطلقت من ساحة النصب التذكاري، في كفر كنا، بالداخل الفلسطيني المحتل ، ظهر اليوم السبت، الآلاف من أبناء شعبنا، وجابت أحياء البلدة وصولا إلى الملعب البلدي.
وردد المشاركون هتافات ضد العدوان على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل".
وجاءت المظاهرة بعد عدة محاولات أفشلتها الشرطة الإسرائيلية، في حين كانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، دعت في بيان أصدرته أمس الجمعة، للمشاركة في المظاهرة المركزية، ضد العدوان على غزة.
وقالت المتابعة في بيانها، إن المظاهرة تدعو وقف العدوان الإجرامي ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد التجويع الرهيب، ولوقف الاجتياح لمدينة رفح، مع كلّ ما يمكن أن يترتب على ذلك من جرائم رهيبة وغير مسبوقة، لتشكل بذلك تصعيدا لحرب الإبادة التي تقوم إسرائيل بشنّها بقيادة حكومتها الفاشية في غزة.
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