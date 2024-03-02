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فرنسا تتهم إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

3/2/2024 8:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN-انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت اليوم السبت، السلطات الإسرائيلية وقال إنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال
سيجورنيه "من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تسويغها يتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها".


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