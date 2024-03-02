الخارجية: أميركا تتصرف كدولة هامشية ضعيفة لا تقوى على تأمين دخول المساعدات للجياع في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين " إن الولايات المتحدة الأميركية تتصرف كدولة هامشية ضعيفة، لا تقوى على تأمين دخول المساعدات للجياع في قطاع غزة".

وترى الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، أن تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى قادرة إن أرادت أن تجبر إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وأنه لا يوجد مبرر لتصرفاتها وكأنها دولة هامشية لا حول لها، ولا قوة، إزاء صلف وجبروت وتطرف حكومة حليفتها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت أن إسرائيل وقادتها يستخفون بجميع القرارات والمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وإدخال المساعدات، ويرسمون في سجل العالم والإنسانية أبشع أشكال المجازر، ووصمة عار لا يمكن أن تُمحى.

وعبرت عن استغرابها الشديد من ضعف المواقف الأميركية وردود أفعالها، تجاه ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين.

كما أدانت استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 148 على التوالي، والتي لم تعد تقتصر على المجازر الجماعية بالقصف، وإنما موت المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن والمرضى، بسبب المجاعة، وسوء التغذية، وغياب الأدوية والعلاجات اللازمة، خاصة في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات، واقدامها على تدمير الغالبية العظمى من مستشفيات القطاع، خاصة في شماله.