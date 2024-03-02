تألق إماراتي في سباق الـ السبرينت بمونديال زوارق الفورمولا 1

اختتمت صباح اليوم منافسات سباقات "السبرينت" ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والمقامة في إندونيسيا، بمشاركة 17 زورقا من جميع أنحاء العالم يتقدمها زوارق الإمارات "فريق أبوظبي" و"فريق الشارقة" و"فريق الفيكتوري".

وحقق زورق "الفيكتوري 4" بقيادة إريك ستارك 10 نقاط ضمن منافسات "السبرينت" في حين حقق، زورق السويدي جوناس آندرسون 10 نقاط أيضا، وذلك بإحرازهما للمركز الأول في سباقي السيبرنت الأول والثاني.

وافتتح نجم فريق أبوظبي ثاني القمزي الجولة بإحراز 5 نقاط، وجاء سادسا في سباق "السبرينت" كما حقق زورق "أبوظبي 6 " بقيادة ألبرتو كامبراتو 4 نقاط وجاء سابعا.

ويمنح النظام الجديد للمنافسات المتسابقين النقاط في يوم مخصص لمنافسات سباقات "السبرينت"، لتضاف إلى رصيد الترتيب العام في المنافسة على لقب البطولة.

وتختتم غدا الأحد فعاليات الجولة الافتتاحية للموسم ، حيث تقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 2218 مترا على امتداد البحيرة، بالإضافة إلى 9 بوابات هوائية.

وستكون المسافة الأطول عبر المسارات التي تقع بين البوابة رقم 1 والبوابة رقم 2 ويبلغ طولها 520 مترا.

وينطلق زورق نجم "فريق أبوظبي" ثاني القمزي من المركز التاسع في السباق الرئيسي، في حين سينطلق "زورق أبوظبي 6 " بقيادة ألبرتو كمبراتو من المركز الثالث عشر بعد أن تعرض للاصطدام بعوامة طافية في المياه في نهاية أولى مراحل سباق الزمن وهو ما تسبب في كسر المحرك وبالتالي تراجعه في ترتيب الإنطلاقة للسباق الرئيسي.

وسيكون أول المنطلقين في السباق هو زورق السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة والذي تمكن من إحراز أفضل زمن في تصفيات السرعة وهو 01:02:810 ثانية في حين سينطلق ثانيا زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك.

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة "فريق أبوظبي" أن "زوارق أبوظبي" جاهزة للمنافسة في السباق الرئيسي للجولة.

وقال الظاهري :" واجهنا حظا سيئا في تصفيات الزمن ولكن ذلك لن يوقفنا عن محاولات التقدم، وتقديم مستوى أفضل في السباق الرئيسي، واثقون من قدرات فريق أبوظبي وتمكنه من الخروج في صورة مميزة".

وكشف ناصر الظاهري عن أن نتائج "فريق أبوظبي" في سباقات "السبرينت" والتي جرت اليوم قد قدمت له نقاطا مهمة ستساهم في منافسته على لقب البطولة هذا الموسم.

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