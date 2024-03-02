وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على رفح جنوب غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية اليوم السبت أصابت خيمة في رفح.
ووقعت الضربة في منطقة يحتمي بها النازحون في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن مسعفا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى.
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