وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على رفح جنوب غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية اليوم السبت أصابت خيمة في رفح.

ووقعت الضربة في منطقة يحتمي بها النازحون في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن مسعفا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى.

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