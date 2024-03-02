Saturday, 02 March 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على رفح جنوب غزة

3/2/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية اليوم السبت أصابت خيمة في رفح.

ووقعت الضربة في منطقة يحتمي بها النازحون في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن مسعفا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02032024000110011019ID1107925677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث