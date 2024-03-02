الاستقرار والعوائد المرتفعة ترسخ جاذبية عقارات الإمارات 2024

يواصل القطاع العقاري في الإمارات جاذبيته للاستثمار، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال، مدعوماً بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، فضلاً عن الربحية العالية التي يوفرها القطاع مع استمرار الطلب، معاكساً التوقعات في العديد من دول العالم، وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأكد تقرير حديث لـ «إنترريجونال»، على وجود شبه إجماع من الشركات المتخصصة بأن القطاع العقاري في الإمارات، سيعزز مسيرة النمو خلال 2024، نظراً لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المتعددة، وقوة البنى التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعة فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في الدولة.

وأوضح «المركز» أن الأرقام الصادرة عن جهات التنظيم العقاري في الإمارات، تؤكد على أن القطاع قد استعاد مستويات نمو توازي ما قبل «كوفيد 19»، بل وتخطاها خلال عام 2023، كما تشير توقعات النمو الاقتصادي في الدولة عام 2024، إلى تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي.

وأضاف المركز أن القطاع العقاري في الإمارات، سيحافظ على معدلات نمو جيدة عام 2024، مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة، ومشاريع البنية التحتية في العديد من المناطق، بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج، بغرض الاستثمار أو العمل.

توقعات

وتتوقع شركة «غلوبال داتا» البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات، أن تسجل صناعة البناء في الدولة نمواً سنوياً بنسبة 3.9 %، بين 2025 و2027، مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية، ومشاريع الطاقة المستدامة والمشروعات الاستثمارية في القطاعات الصناعية، وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.

وتشير البيانات الرسمية إلى تحقيق القطاع العقاري السكني في أبوظبي نمواً خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بنسبة 56 %، ليصل إلى 67.8 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في دبي بنسبة 37 %، بأكثر من 500 مليار درهم.

واستناداً للبيانات الرسمية، حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات بلغت 50 مليار درهم عام 2023، فيما تجاوزت قيمة المبيعات العقارية في دبي الـ 400 مليار درهم.



وأكدت شركة «نوميد كابيتاليست» العالمية، أن سوق العقارات في دبي، يعتبر نقطة جذب عالمية لأصحاب الثروات، فيما أكدت شركة «بروبيريتي فايندر»، أن العقارات في أبوظبي ودبي، قد شهدت زيادة كبيرة في المعاملات خلال 2023، ما يؤكد على ثقة المستثمرين بالجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وبيئات الاستثمار بالقطاع.

وعالمياً، أشار تقرير «إنترريجونال»، إلى أن جائحة «كوفيد 19»، قد دفعت سوق العقارات العالمية إلى الركود، بسبب معدلات العائد المنخفض، مع النقص الشديد في المساكن المعروضة للبيع، والتحولات في الإنفاق الأسري، غير أنه مع التعافي التدريجي، شهد العالم تضخماً كبيراً في أسعار ومعدلات الرهون العقارية.



وإن صانعي السياسات في الوقت الراهن، يراقبون التقلبات في أسواق العقار، على اعتبار أنها مصدر رئيس للثروة، ومضاعفاً رئيساً للنشاط الاقتصادي في أي دولة، فيما ساد مؤخراً قلق واسع بشأن وقوع أزمة حقيقية في سوق العقارات العالمية.



ولفت المركز إلى أنه، ورغم انعكاس المناخ الاقتصادي العالمي على سوق العقارات في دول مختلفة حول العالم، ورغم التوترات في بعض أسواق العقار العالمية، إلا أن العقار لا يزال استثماراً آمناً.





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