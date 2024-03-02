محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي.
وقال سموه عبر "منصة إكس": نعلن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، ونرجو له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة وتأكيد مساهمتها في مسيرة التنمية في دبي في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ... كما نتوجه بخالص الشكر للأخ احمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها، ونتمنى له دوام السداد.
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