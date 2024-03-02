محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي



أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي.

وقال سموه عبر "منصة إكس": نعلن تعيين الدكتور عبدالله محمد بوسناد مديراً عاماً لجمارك دبي، ونرجو له كل التوفيق في تعزيز دور الدائرة وتأكيد مساهمتها في مسيرة التنمية في دبي في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ... كما نتوجه بخالص الشكر للأخ احمد محبوب مصبح على كل ما قدم من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تعزيز منظومة عمل جمارك دبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها، ونتمنى له دوام السداد.

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