محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي:
الفريق طلال حميد بالهول
رئيس جهاز أمن الدولة بدبي
اللواء عوض حاضر المهيري
نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي
اللواء تميم محمد المهيري
مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي
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