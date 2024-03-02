Saturday, 02 March 2024 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي

3/2/2024 7:24:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي:

الفريق طلال حميد بالهول

رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

اللواء عوض حاضر المهيري

نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

اللواء تميم محمد المهيري

مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02032024000110011019ID1107925653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث