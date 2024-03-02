وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غينيا

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غينيا
التاريخ
3/2/2024 7:14:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا بيساو، دينو سيدي، سفيراً معتمداً غير مُقيم لدى المملكة.
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