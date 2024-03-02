فرنسا تتهم إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت اليوم السبت، السلطات الإسرائيلية وقال إنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال سيجورنيه "من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تسويغها يتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها".
MENAFN02032024000208011052ID1107925624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.