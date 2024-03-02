رمضان 2024.. أكرم حسني يكتب ويغني تتر مسلسله 'بابا جه'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض النجم المصري أكرم حسني موسم دراما رمضان 2024 بمسلسلين أحدهما تلفزيوني بعنوان "بابا جه"، والثاني إذاعي بعنوان "زكريا أبو ندا" على قناة راديو النيل.ويقدم أكرم حسني تتر أغنية مسلسله التلفزيوني "بابا جه" المرتقب عرضه على شبكة قنوات dmc، وأيضاً على منصتي "ووتش إت" و"شاهد" الرقميتين، في النصف الأول من شهر رمضان 2024.



وكتب أكرم حسني كلمات تتر "بابا جه"، وانتهى من تسجيله مؤخراً، حيث يقدم لجمهوره تجربة غنائية مختلفة.



الأغنية تحمل اسم المسلسل نفسه "بابا جه"، من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينغ، والذي سبق وتعاون معهما في عشرات الأغاني منذ برنامج "أبو حفيظة" نهاية بـ"السهر والانبساط"، وهندسة صوت لأمير محروس.



وينتمي مسلسل "بابا جه" لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وفكرته مأخوذة من كتاب كوري.



وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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