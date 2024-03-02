رمضان 2024.. أكرم حسني يكتب ويغني تتر مسلسله 'بابا جه'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض النجم المصري أكرم حسني موسم دراما رمضان 2024 بمسلسلين أحدهما تلفزيوني بعنوان "بابا جه"، والثاني إذاعي بعنوان "زكريا أبو ندا" على قناة راديو النيل.
ويقدم أكرم حسني تتر أغنية مسلسله التلفزيوني "بابا جه" المرتقب عرضه على شبكة قنوات dmc، وأيضاً على منصتي "ووتش إت" و"شاهد" الرقميتين، في النصف الأول من شهر رمضان 2024.
وكتب أكرم حسني كلمات تتر "بابا جه"، وانتهى من تسجيله مؤخراً، حيث يقدم لجمهوره تجربة غنائية مختلفة.
الأغنية تحمل اسم المسلسل نفسه "بابا جه"، من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينغ، والذي سبق وتعاون معهما في عشرات الأغاني منذ برنامج "أبو حفيظة" نهاية بـ"السهر والانبساط"، وهندسة صوت لأمير محروس.
وينتمي مسلسل "بابا جه" لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وفكرته مأخوذة من كتاب كوري.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.
24
MENAFN02032024000208011052ID1107925623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.