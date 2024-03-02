السجن لمسعف أميركي على خلفية وفاة شاب أسود أثناء توقيفه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حُكم على مسعف حقن شابا أسود بمادة الكيتامين بينما كانت الشرطة الأميركية تثبته بالقوة، بالسجن خمس سنوات أمس الجمعة.
ودين الممرض بيتر تشيكونياك في ديسمبر (كانون الأول) بتهمة القتل بسبب الإهمال الجنائي وحقن أدوية بشكل غير قانوني، على خلفية وفاة إيلايجا ماكلين، الشاب الأعزل البالغ 23 عاما، والذي توفي بعد أيام على عراك مع الشرطة في كولورادو.
وتعرض الشاب لأزمة قلبية في سيارة الإسعاف في اللحظات التي أعقبت توقيفه بالقوة.
الشرق الأوسط
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