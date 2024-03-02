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السجن لمسعف أميركي على خلفية وفاة شاب أسود أثناء توقيفه

3/2/2024 7:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حُكم على مسعف حقن شابا أسود بمادة الكيتامين بينما كانت الشرطة الأميركية تثبته بالقوة، بالسجن خمس سنوات أمس الجمعة.


ودين الممرض بيتر تشيكونياك في ديسمبر (كانون الأول) بتهمة القتل بسبب الإهمال الجنائي وحقن أدوية بشكل غير قانوني، على خلفية وفاة إيلايجا ماكلين، الشاب الأعزل البالغ 23 عاما، والذي توفي بعد أيام على عراك مع الشرطة في كولورادو.


وتعرض الشاب لأزمة قلبية في سيارة الإسعاف في اللحظات التي أعقبت توقيفه بالقوة.

الشرق الأوسط

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