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الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بـ32 مرضاً خطيراً

3/2/2024 7:14:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجد أكبر بحث لدراسات متعمقة أن الأطعمة فائقة المعالجة، مرتبطة بخطر الإصابة بـ32 مشكلة صحية، بما في ذلك السرطان، واضطرابات القلب، والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والاكتئاب، والقلق، والوفاة المبكرة.
وأوضح البحث الذي شارك فيه قرابة 10 ملايين شخص، أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الصودا والحلوى واللحوم المعبأة، يمثل ما يصل لـ58% من السعرات الحرارية اليومية في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة.


ووجد البحث، الذي نشرت نتائجه في المجلة الطبية البريطانية، أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% .


وأيضاً مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 12%، وزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة تتراوح بين 48 إلى 53 %.


كذلك يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 40-66%، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 22%.


وأوضح الباحثون أن الأدلة على وجود صلة بين تناول الأطعمة فائفة المعالجة والربو، وصحة الجهاز الهضمي، وبعض أنواع السرطان، لا تزال محدودة وتتطلب المزيد من التحقيق.


ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟
وتخضع الأطعمة فائقة المعالجة لسلسلة من العمليات الصناعية، وتُحضر بإضافة الملح أو الزيت أو السكر، بالإضافة إلى والألوان الصناعية أو المواد الحافظة، وتُصنع في الغالب من مواد مستخلصة من الأطعمة مثل الدهون والنشويات والسكريات المضافة والدهون المهدرجة.


وتشمل هذه الأطعمة الأسماك المعلبة والخضار المعلب والفواكه المعلبة والخبز الطازج. وتحتوي معظم الأطعمة المصنعة على مكونين أو 3 مكونات.

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