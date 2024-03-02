هل يفيد الصحة شرب زيت الزيتون؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقش تقريرإحدى أحدث الصرعات التي تروج لها نجمات هوليوود، وهي تناول جرعات يومية من زيت الزيتون، لمعرفة الفوائد المحتملة من هذا الإجراء.ووفق "ذا كونفيرسيشن"، انتشر مؤخراً على "تيك توك" أن بعض المشاهير، مثل كورتني كارداشيان وبيونسيه وغوينث بالترو وجنيفر لوبيز، ينسبن الفضل لتوهج بشرتهن إلى تناول جرعات يومية من زيت الزيتون، وليس إلى البوتوكس أو غيره.



وأدى ذلك إلى رواج لقطات فيديو لمؤثرين يعلنون عن مجموعة واسعة من الفوائد الصحية لشرب جرعات من زيت الزيتون، بدءاً من تحسين عملية الهضم وحتى إزالة حب الشباب.



لكن الحقيقة التي يؤكدها التقرير أن إدراج زيت الزيتون البكر الممتاز في النظام الغذائي يظهر تأثيرات مشجعة في مجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية والطبية، ويمكن أن يدعم إدارة الوزن شرط استخدامه بجرعة مناسبة.



وتساهم إضافة زيت الزيتون إلى الطعام في خفض الكوليسترول الضار، ما يعزّز صحة القلب، ويحميه من النوبات والجلطات.



الدهون والوزن

ومع ذلك، تحتوي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون على 28 غم من الدهون (238 سعرة حرارية) و3.8 غم من الدهون المشبعة أي ما يعادل 19% من الاستهلاك اليومي الموصى به.



لذلك، تعد إضافة كميات صغيرة من زيت الزيتون إلى وجبات الطعام على مدار اليوم طريقة أكثر توازناً وشهية لدمج الدهون الصحية في النظام الغذائي.



أما ادعاء كورتني كارداشيان بأنه: "يُنصح بتناول زيت الزيتون البكر الممتاز في الصباح على معدة فارغة حتى يتمكن الزيت من تغطية وتحييد جدران المعدة"، فلا يوجد دليل علمي يشير إلى صحة هذا.



وعلى عكس زيت الزيتون، يتمتع الزيتون بفائدة إضافية تتمثل في محتواه العالي من الألياف، مزيج الدهون والألياف يعزز الشعور بالشبع، مما يجعل الزيتون إضافة مغذية للنظام الغذائي.



من ناحية أخرى، يؤدي استخدام زيت الزيتون للعناية بالبشرة إلى تفاقم حب الشباب والإكزيما.

24