دراسة تكشف أسباب نقص إدرار حليب الرضاعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة عن الأسباب التي تجعل بعض الأمهات الجدد ينتجن كمية أقل من حليب الثدي مقارنة بغيرهن.

ووجدت الدراسة الاستقصائية التي أجريت على ما يقرب من 500 امرأة في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن النساء اللاتي يعانين من انخفاض إمدادات الحليب في كثير من الأحيان لم يلاحظن زيادة في حجم الثدي أثناء الحمل.



ووفق "مديكال إكسبريس"، يمكن أن يكون ذلك نتيجة نقص تنسج الثدي، أو ربما كن يعانين من زيادة الوزن في سن المراهقة.



وقالت رينيه كام الباحثة الرئيسية: "إنه كان يشتبه منذ فترة طويلة من قبل المتخصصين في الرضاعة الطبيعية في أن نقص نمو الثدي أثناء الحمل يمكن أن يرتبط بانخفاض إمدادات الحليب، ولكن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر دليلاً على هذا الارتباط".



وأضافت كام: "أظهرت هذه الدراسة أن 72% من النساء اللاتي يعانين من انخفاض إدرار الحليب أبلغن أن مظهر ثدييهن لم يتغير أثناء الحمل".



وتابعت: "تلاحظ معظم النساء الحوامل أن حجم الثدي يزداد مع تقدم فترة الحمل، لذلك يمكن اعتبار عدم التغيير علامة للمتخصصين في مجال الصحة على أن إمدادات الحليب قد تصبح مشكلة بعد ولادة الطفل".



وربطت الدراسة، التي أجريت مع جامعات سينسيناتي وبريستول ولا تروب، بين زيادة الوزن في فترة البلوغ وانخفاض إمدادات الحليب.



وقالت كام إن الباحثين لا يعرفون عدد النساء في الدراسة اللاتي يعانين من نقص تنسج الثدي، لكن أكثر من الثلثين حوالي 70% أبلغن عن وجود ثدي واحد غير منتظم الشكل على الأقل.

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