منظمة حقوقية: السجون الإسرائيلية تحولت لجهاز عقاب وانتقام

منظمة حقوقية: السجون الإسرائيلية تحولت لجهاز عقاب وانتقام
التاريخ
3/2/2024 7:14:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وصف تقرير لمنظمة طبية حقوقية إسرائيلية السجون الإسرائيلية التي تضم فلسطينيي الضفة وغزة بأنها جهاز عقاب وانتقام.
وأكد التقرير الذي نشرته -أسوشيتد برس- أن الحكومة الإسرائيلية منحت مصلحة السجون والجيش حرية التصرف مع الأسرى الفلسطينيين بالطريقة التي يريانها مناسبة.
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