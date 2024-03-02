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بايرن ميونخ يواصل مسلسل نزيف النقاط

3/2/2024 7:14:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ (2-2) في المباراة التي جرت بينهما الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل هدفي فرايبورغ كل من المدافع كريستيان غونتر، والمهاجم لوكاس هويلير في الدقيقتين (12، 87) على الترتيب.
بينما حملت ثنائية الفريق البافاري توقيع كل من المهاجم الفرنسي ماتيس تيل، ولاعب خط الوسط الألماني جمال موسيالا، في الدقيقتين (35، 75) على الترتيب.
وأهدر فريق بايرن ميونخ 7 نقاط من أصل 12 نقطة في أخر أربع مباريات، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا" برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر باير ليفركوزن، قبل مباراته أمام مضيفه كولن يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.
بينما يشغل نادي فرايبورغ إلى المركز التاسع على سلم الترتيب، برصيد 30 نقطة.

ملاعب

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