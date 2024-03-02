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اختتام اعمال الندوة الـ28 لقضايا الزكاة المعاصرة

3/2/2024 7:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم السبت، أعمال الندوة الـ 28 لقضايا الزكاة المعاصرة التي انطلقت في عمان يوم الخميس الماضي، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وبتنظيم من بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع صندوق الزكاة الأردني.


وناقش فقهاء ومتخصصون في فقه الزكاة، على مدار ثلاثة أيام، بحوثا ودراسات تتعلق بقضايا : زكاة رأس المال الجريء، وعروض التجارة في الوعاء الزكوي بين المتطلبات الشرعية والمعايير المحاسبية، إضافة الى ضوابط وعقوبات عدم الالتزام الزكوي وفرض الغرامات المالية على ذلك.


وأوصى البيان الختامي للندوة، بتقويم عروض التجارة في الوعاء الزكوي بصافي القيمة القابلة للتحقق (ويقصد به سعر البيع في سياق عمل المكلف مطروحاً منه التكاليف المباشرة لإتمام البيع)، لحساب زكاة عروض التجارة.


وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من بيانات القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمعدة في ضوء معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية مع ضرورة التزام متطلبات التقويم المقررة شرعاً.

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