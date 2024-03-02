مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 2 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات ، يتصدرها مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلةصن داونز X مازيمبي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4بيراميدزX نواذيبو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6سيمبا X جوانينج جالاكسي – الساعة 7 مساءالوداد X أسيك ميموزا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6الترجي X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6بيترو أتلتيكو X النجم الساحلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةبرينتفورد X تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2فولهام X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9نوتينجهام فورست X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1لوتون تاون X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةإشبيلية X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3خيتافي X لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو Xفيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا

بوخوم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا

هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا

دارمشتات 98 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا

فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد ريمس X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج X الشباب – الساعة 5 عصرا على قناة SSC

ضمك X الاتفاق – الساعة 5 عصرا على قناة 2 SSC

الأهلي X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X بلدية المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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