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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

3/2/2024 7:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 2 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات ، يتصدرها مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
صن داونز X مازيمبي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
بيراميدزX نواذيبو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
سيمبا X جوانينج جالاكسي – الساعة 7 مساء
الوداد X أسيك ميموزا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
الترجي X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
بيترو أتلتيكو X النجم الساحلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
فولهام X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9
نوتينجهام فورست X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
لوتون تاون X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إشبيلية X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي X لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
مونزا X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو Xفيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا
بوخوم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا
هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا
دارمشتات 98 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا
فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد ريمس X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج X الشباب – الساعة 5 عصرا على قناة SSC
ضمك X الاتفاق – الساعة 5 عصرا على قناة 2 SSC
الأهلي X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة SSC
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X بلدية المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

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