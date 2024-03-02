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الجعيدي يبدي سعادته بالانضمام لنادي الوحدات

3/2/2024 7:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر أحمد جعيدي، حارس مرمى المنتخب الأردني، عن سعادته البالغة بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي الوحدات، أحد أبرز الأندية في الأردن والمعروف بتاريخه الحافل بالإنجازات والبطولات.
وأضاف: "كنت أطمح دائمًا للعب مع الوحدات بهدف إسعاد جماهيره العريضة والمساهمة في استمرار النادي على درب الإنجازات".
وتحدث جعيدي عن التنافس على مركز حراسة المرمى داخل الفريق، معتبرًا إياه عاملاً إيجابيًا يعود بالفائدة على الفريق ويساهم في تطوير مستويات اللاعبين.
يأتي توقيع جعيدي مع الوحدات في أعقاب فسخ عقده مع نادي شباب الأردن، وفي وقت يسعى فيه الوحدات لتعزيز صفوفه، خاصة بعد الإصابة التي لحقت بالحارس أحمد عبد الستار. ويعد جعيدي إضافة قوية للفريق، حيث يحظى بتجربة دولية ثرية، كونه الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الأردني الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا المقبلة في قطر.

ملاعب

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