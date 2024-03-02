70 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة نهاية تموز الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ممثل شركات الحج والعمرة عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن عدد المعتمرين براً وجواً منذ انطلاق موسم العمرة في نهاية شهر تموز العام الماضي وحتى الآن بلغ نحو 70 ألف معتمر.



و أكد روبين أن الإقبال والطلب من المواطنين على رحلات العمرة ليس قوياً مقارنة مع الأعوام السابقة ،موضحا أن التوقعات كانت تشير الى ارتفاع الطلب على رحلات العمرة مع قرب شهر رمضان وخلاله لكن الطلب كان ضعيفا وعكس المتوقع بسبب الأحداث الجارية في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم وجود عطلة للجامعات والمدارس خلال الشهر الفضيل.



وبين أن سعر رحلة العمرة براً ولمدة 11 يوماً بلغ نحو 210 دنانير للشخص في الغرفة الرباعية تشمل تكاليف السكن بالمدينة المنورة وفي مكة المكرمة اضافة إلى رسوم التأشيرة والنقل، في حين وصلت أسعار رحلة العمرة جواً الى 375 دينارا للشخص تشمل الإقامة في المدينة ومكة أسبوعا .



وفيما يخص موسم الحج في هذا العام، قال روبين إن تكاليف الحج مرتفعة ولم نعتد على هذه التكاليف سابقا، مبيناً أن التكاليف الحاج براً وصلت الى نحو 3250 دينار، داعياً الى إشراك شركات الحج والعمرة في متابعة مخيمات عرفة ومنى.