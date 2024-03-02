Saturday, 02 March 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة يفتتح مركزي صحي الياروت ومدّين بالكرك

3/2/2024 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت مركز صحي الياروت ومركز مدين الأوليين بمحافظة الكرك بتكلفة بلغت 2 مليون دينار، كما زار الهواري مبنى مؤسسة إعمار الكرك.
وحضر افتتاح المركزين الصحيين الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب محافظة الكرك ورئيس مجلس المحافظة ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور أيمن الطراونة.
ويحتوي مركز صحي الياروت الذي بلغت تكلفة إنشاؤه مليون و200 ألف دينار من مخصصات اللامركزية وبمساحة بناء بلغت نحو ألف متر مربع، على عيادات للطب العام وطب الأسنان والأمومة والطفولة، كما يحتوي على مستودع أدوية لألوية شمال محافظة الكرك، ويقدم خدماته لسكان منطقة ياروت والمناطق المجاورة، وبنحو 500 مراجع شهرياً.
وبلغت تكلفة إنشاء مركز صحي مدين نحو 800 ألف دينار من مخصصات وزارة الصحة وبمساحة بناء حوالي 600 متر مربع، ويقدم المركز خدمات الطب العام لأكثر من 500 مراجع شهرياً.
أمّا مشروع إعادة بناء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل الذي تقوم عليه جمعية "همتنا" ضمن مبادرتها لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركز صحي، فيهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم القطاع الصحي الحكومي.













MENAFN02032024000208011052ID1107925564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث