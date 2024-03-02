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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

3/2/2024 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم السبت 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.


وأضاف النادي في بيان أن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7335 معتقلا.


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