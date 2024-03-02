تزامناً مع شهر رمضان .. مصر تشهد إنقلاب على حالة الطقس

MENAFN - Al Wakeel News)تشهد مصر خلال الفترة القادمة التي ستتزامن مع حلول شهر رمضان تباينا في الضغط الجوي في مصر مما سيكون له تأثير كبير على البلاد، وسط تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية.



وأرجعت خرائط الطقس ذلك التباين طبقا لمرور كتل هوائية مختلفة في خواصها، حيث ستتأثر عدة مناطق في مصر بكتل هوائية دافئة مصدرها الصحراء الغربية، ثم تعبر ليحل محلها كتل هوائية باردة مصدرها القارة الأوروبية.



وحذرت خرائط الطقس من أنه خلال شهر مارس سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة، ثم انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة أحيانا، وقد تكون رعدية.



ومن المتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من نهار رمضان.



وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر، وعدم تخفيف الملابس نهائيا خلال شهر مارس الجاري، لأنه مازلنا في فصل الشتاء حتى يوم 22 مارس، ويستمر الطقس المتقلب حتى أبريل.



روسيا اليوم