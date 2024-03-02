أمير قطر يصل إلى الجزائر للمشاركة منتدى الدول المصدرة للغاز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وكتبت وكالة الأنباء القطرية: "وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى العاصمة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز".
RT
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