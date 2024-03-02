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أمير قطر يصل إلى الجزائر للمشاركة منتدى الدول المصدرة للغاز

3/2/2024 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.


وكتبت وكالة الأنباء القطرية: "وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى العاصمة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز".

RT

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