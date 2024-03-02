مستعمرون يهاجمون المزارعين ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم غرب رام الله

مستعمرون يهاجمون المزارعين ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم غرب رام الله
التاريخ
3/2/2024 6:10:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، المزارعين في قرية عين قينيا غرب رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستعمري "تلمون" هاجموا المزارعين أثناء حراثتهم لأرضهم، وأطلقوا الرصاص في الهواء بهدف تخويفهم، وأجبروهم على مغادرة المكان.
MENAFN02032024000205011050ID1107925559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.