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مستعمرون يهاجمون المزارعين ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم غرب رام الله

3/2/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، المزارعين في قرية عين قينيا غرب رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستعمري "تلمون" هاجموا المزارعين أثناء حراثتهم لأرضهم، وأطلقوا الرصاص في الهواء بهدف تخويفهم، وأجبروهم على مغادرة المكان.

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