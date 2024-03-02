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تراجع عجز التجارة التركي 42.3%

3/2/2024 6:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير التجارة التركي عمر بولات، السبت، إن العجز التجاري تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير.


وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.86 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت الواردات 8.5 % إلى 28.87 مليار دولار.

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