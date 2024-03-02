تراجع عجز التجارة التركي 42.3%
التاريخ
3/2/2024 6:09:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير التجارة التركي عمر بولات، السبت، إن العجز التجاري تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى سبعة مليارات دولار في فبراير.
وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.86 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت الواردات 8.5 % إلى 28.87 مليار دولار.
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