«أ.ر.م. القابضة» تطلق برنامجاً لإلهام الأجيال القادمة

أعلنت مجموعة ((أ.ر.م. القابضة))، عن إطلاق الدورة الرابعة والمنتظرة من برنامج الأطفال، أكبر مبادرة تعليمية ثقافية في دولة الإمارات، بالتعاون مع معرض ((آرت دبي))، وتم تصميم البرنامج بهدف تعزيز التفكير الإبداعي وحس المسؤولية لدى الأطفال، من خلال إقامة ورش عمل تدريبية يديرها نخبة من الفنانين العالميين، ويشرف عليه الفنان ساهيل نايك المقيم في ولاية غوا الهندية.

وينطلق البرنامج بنسخته الأكبر في البداية بالمعرض قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 15.000 طالب و100 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس أصحاب الهمم من جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((أ.ر.م. القابضة)): ((نهدف لإلهام ودعم الجيل القادم من الفنانين والمفكرين المبدعين، وتمكينهم من التعلم بنشاط والتفاعل بشكل إبداعي مع المجتمعات التي يعيشون فيها، كما يسعدنا مشاركة الفنان ساهيل نايك في المعرض، حيث يملك خبرة في الأنشطة الإبداعية الخاصة بالأطفال)).

من جهته، قال ساهيل نايك، الفنان والمدرس المرموق: ((تهدف الورشة للكشف عما يجول في فكر الأطفال)).