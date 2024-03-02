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شركات الطيران العربية تتفوّق على نظيراتها الدولية في تشجيع الاستدامة

3/2/2024 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، تفوّق شركات الطيران في المنطقة العربية على نظيراتها الدولية في خفض الانبعاثات وتشجيع الاستدامة، عبر تحديث أساطيلها في مدى زمني يبلغ 7.8 سنوات، مقارنة بشركات الطيران الدولية والتي تحدّث طائراتها كل 13 عاماً، بما يؤكّد نجاح استراتيجيات الدول العربية، لاسيّما منطقة الخليج العربي في تحديث أسطول طائراتها باستمرار.

وأضاف خلال فعاليات قمة العرب للطيران التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة في دورتها الـ 11: من المتوقع أن تتخطى شركات الطيران العربية خلال عام 2024 معدلات حركة النقل الجوي على المستوى الدولي مقارنة بالعام الماضي، وعلى المستوى الآخر يجب الأخذ في الاعتبار تحديات الاستدامة وضرورة استخدام الوقود المستدام وبداية مرحلة شراء شهادات الكربون للتعويض عن الانبعاثات التي تفوق انبعاثات عام 2019 بمعدل ناقص 15%، والذي يؤثر على عملية تكاليف التشغيل على شركات الطيران.

وأشار تفاحة، إلى أن عالم الطيران ما زال لم يصل خلال عام 2023 لمعدلات نتائج عام 2019، لافتاً إلى أن القمة نجحت في توحيد الجهود والتوسع باستخدام التكنولوجيا وتشجيع الشباب على الانضمام لقطاع الطيران.

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