10 % نمواً مستهدفاً للسياح بالقطاع الفندقي في رأس الخيمة 2024

أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال فعاليات قمة العرب للطيران في رأس الخيمة، أن استضافة فعاليات رائدة على غرار قمة العرب للطيران وللعام الرابع على التوالي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة، مع حرصها على دعم قضايا البيئة والاستدامة في مجالات السياحة والسفر بدولة الإمارات.

وأشار إلى أن قرب المسافة بين مطار دبي أسهم في فتح أبواب جديدة مع الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية للقطاع السياحي والفندقي خلال العشرة أعوام القادمة تستهدف تحقيق 30% من الناتج القومي للإمارة، لافتاً إلى أن الإمارة استقطبت خلال العام الماضي 1.22 مليون سائح، ونسعى لزيادة تلك المعدلات بنسبة 10 %.