تفوق على ميسي ورونالدو .. من هو هداف أوروبا خلال العقد الماضي؟

احتل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي أوروبا خلال العقد الماضي.

لعب مهاجم النصر 406 مباريات في الدوريات الخمس الكبرى خلال السنوات العشر الماضية، وسجل 350 هدفًا مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويحتل منافس رونالدو التاريخي ليونيل ميسي المركز الثاني في القائمة برصيد 377 هدفا في 458 مباراة لكل من برشلونة وباريس سان جيرمان، غير أن لاعباً واحداً تمكن من التغلب على كلا اللاعبين صاعداً إلى قمة القائمة، بعد أن تألق أيضًا مع برشلونة في السنوات الأخيرة.

وتربع البولندي روبرتو ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الحالي وبايرن ميونيخ السابق على عرش هدافي كرة القدم في الدوريات الخمس الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لموقع Transfermarkt.

وسطر النجم الكبير جزءاً كبيراً من نجاحه في الدوري الألماني رفقة بايرن ميونيخ، حيث فاز بجائزة الهداف خمس سنوات متتالية، بما في ذلك موسم 2020-21 الذي سجل فيه 41 هدفًا في الدوري.

في المجمل، سجل المهاجم البولندي 344 هدفًا مع بايرن ميونخ بعد انضمامه في 2014، حيث سجل 407 أهداف إجمالاً في السنوات العشر الأخيرة في 478 مباراة.

الرابع في القائمة هو قائد منتخب إنجلترا هاري كين، الذي هز الشباك بانتظام مع توتنهام وواصل تألقه التهديفي مع بايرن بعد انضمامه في الصيف.

سجل كين 309 أهداف في 453 مباراة، بفارق 38 هدفًا عن كيليان مبابي، الذي لعب أكثر من 100 مباراة أقل برصيد 352 هدفًا.

يلي مبابي زميله الدولي السابق كريم بنزيما برصيد 257 هدفًا، جميعها لصالح ريال مدريد، ويليه لاعب أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق بيير إيمريك أوباميانغ برصيد 256 هدفًا في 430 مباراة.

ويحتل أسطورة ليفربول محمد صلاح ولويس سواريز المركز الثامن والتاسع على التوالي برصيد 250 و241 هدفا على التوالي، بينما يحتل تشيرو إيموبيلي المركز العاشر برصيد 239 هدفا في 409 مباريات.





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