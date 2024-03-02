البارالمبيّة الإماراتية تشارك في اجتماعات اللجنة الدوليّة بألمانيا

عقدت اللجنة البارالمبيّة الدوليّة اجتماعها الدوري في مدينة «بون» بألمانيا، وذلك لمناقشة أهمّ التطوّرات على صعيد الأنشطة البارالمبيّة الدوليّة، بمشاركة محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبيّة الدولية، رئيس اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة أعمال الاجتماع بهدف تطوير وإضافة تحسينات على أمور عدّة تتعلّق بالأنظمة واللوائح المنظّمة للنشاط الدولي.

وشمل جدول أعمال الاجتماع اعتماد نظام جديد لتصنيف اللاعبين فيما يخصّ الرّياضات البارالمبيّة بشقّيها الصيفي والشتوي، حيث من المنتظر بعد مناقشة واعتماد الّلائحة الجديدة للتصنيف على أن يتمّ تطبيقها مباشرةً عقب دورة الألعاب البارالمبيّة باريس 2024.

كما شهد الاجتماع ضمن جدول الأعمال الاستماع إلى تقرير المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الدولية مايك بيتر، كما تم عرض تقرير الحسابات الختاميّة عن العام المنقضي 2023، كذلك عرض تقرير عن اللوائح التي وضعتها اللجنة الفنية لمشاركة روسيا وبيلا روسيا في ألعاب باريس والشروط الموضوعة لهذه المشاركة تحت علم اللجنة البارالمبية الدولية.

وأشاد محمد فاضل الهاملي بالنتائج الإيجابية التي ستخرج بها اللجنة البارالمبية الدولية، مؤكداً أن المجلس يعمل على استقرار الأداء المتميز لتطور الحركة البارالمبية على المستوى الدولي وأكد أن دولة الإمارات دائماً ما تكون سباقة في طرح المقترحات التي تخدم فئة أصحاب الهمم، وشدد على أن الحركة البارالمبية تنمو بشكل مطرد ومتزايد، مشيراً إلى أن اللجنة البارالمبية الدولية تشرف على 183 لجنة بارالمبية على مستوى العالم، وأصبحت بطولاتها تفرض نفسها في مناطق مختلفة بشتى أنحاء العالم.

كما أكد على الدور الفعّال لدولة الإمارات في الارتقاء بالرياضة البارالمبيّة والّتي توليها القيادة الرّشيدة للبلاد أهميّة خاصة ودعماً لا نهائيّاً، كما أنّ عضويّتنا في اللجنة البارالمبيّة الدولية تحتّم علينا الحرص الكبير على المشاركة في الاجتماعات لمناقشة العديد من الأمور والإسهام بدور فعّال في عمليّة اتّخاذ القرارات الهامّة التي تؤثر على مسار الرياضة البارالمبيّة الدولية وتعزّز الاتّجاهات الإيجابيّة التّي نحرص على السير فيها بثبات واستدامة.

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