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زعيم عصابة في هايتي يتوعد رئيس الوزراء مع تصاعد أعمال العنف

3/2/2024 5:19:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر زعيم عصابة في هايتي يدعى جيمي شيريزير، ويعرف أيضا باسم باربكيو، أمس الجمعة من أنه سيواصل مسعاه للإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري، وطلب من الأسر عدم إرسال الأطفال إلى المدراس "لتجنب الأضرار الجانبية" مع تصاعد أعمال العنف في أجزاء من العاصمة.

ودوت أصوات إطلاق نار كثيف وتعطلت حركة المرور في بعض مناطق عاصمة هايتي حيث فر المزيد من الأشخاص من منازلهم القريبة من القتال بينما كانت الحافلات المحترقة في الشوارع وملأت الحواجز المحترقة الهواء بدخان رمادي كثيف.

وقال زعيم العصابة في مؤتمر صحفي "ستستمر المعركة بقدر ما يلزم. سنواصل قتال أرييل هنري. ولتجنب الأضرار الجانبية، أبقوا الأطفال في المنازل".

شيريزير هو ضابط شرطة سابق يرأس تحالفا من العصابات وعطل البلاد عندما أغلق أكبر محطة نفط في عام 2022. ويخضع لعقوبات من كل من الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية.

وفي وقت متأخر أمس الجمعة، وردت تقارير بأن مسلحين حاولوا السيطرة على ميناء الحاويات الرئيسي في العاصمة بينما هددت العصابات بمهاجمة المزيد من مراكز الشرطة في المدينة. ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من هذه التقارير.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هنري "غاضب من أعمال العنف والإرهاب التي دبرتها عصابات مسلحة" وقدم تعازيه لأسر الضحايا قائلا إن الحكومة ستواصل العمل لحل النزاع.


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