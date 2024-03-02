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«الحرس الوطني» يخلي مصاباً تعرض لحادث دراجة نارية في صحراء المدام

3/2/2024 5:19:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذ الحرس الوطني، المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مساء أمس الجمعة مهمة إخلاء طبي لمصاب، إثر تعرضه لحادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

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