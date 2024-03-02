«الحرس الوطني» يخلي مصاباً تعرض لحادث دراجة نارية في صحراء المدام

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ الحرس الوطني، المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مساء أمس الجمعة مهمة إخلاء طبي لمصاب، إثر تعرضه لحادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة.
وتمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.
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